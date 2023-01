Polícia do Rio abre investigação para apurar se houve maus-tratos de Poze do Rodo com cachorro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu uma investigação para saber se houve maus-tratos por parte do cantor MC Poze do Rodo, que usou as redes sociais para relatar que seu cachorro havia comido um cigarro de maconha.

Em nota, a Polícia Civil do Rio informou que a investigação está a cargo da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e que “abriu procedimento para apurar a possível prática de maus-tratos a animal. O cantor será ouvido e outras diligências estão em andamento para apurar todos os fatos”.

Cachorro de Poze do Rodo passa mal após comer cigarro de maconha

Por meio de stories do Instagram, o cantor explicou a situação que ocorreu com o “Zé Droguinha” (nome dado ao animal), que precisou ser levado ao veterinário.

“Comeu meu baseado e passou mal. Ele comeu um pedaço do ‘fumo’ e vomitou. Aí eu cheguei e vi que o cachorro não estava mais brincando. Bati neurose e já mandei levar no veterinário.”