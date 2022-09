Polícia interrompe gravação de videoclipe de Madonna após reclamação de vizinhos

Moradores de Washington Heights, em Nova Iorque (EUA), chamaram a polícia local para Madonna e o rapper Tokischa, que gravavam juntos o videoclipe da parceria musical Hung Over. A decisão foi tomada pela vizinhança devido o “barulho e loucura” que os perturbaram, segundo uma fonte em declaração ao Page Six, de onde são as informações.

Um porta-voz da polícia informou que a “condição foi corrigida” e “nenhuma intimação foi emitida”. Fontes declararam que Madonna, Tokischa, os dançarinos e a equipe de filmagem deixaram o local e prosseguiram as gravações em outra área, dentro de uma casa. A situação ocorreu na noite da última segunda-feira, 5.

Essa não foi a primeira denúncia do tipo contra os artistas. A polícia de Nova York confirmou que na noite anterior, aproximadamente às 23h39, já haviam recebido “várias” reclamações de barulho e perturbação de moradores próximos local de gravação.

Madonna, 64, é considerada a rainha do pop Foto: Bang Showbiz

Apesar de inúmeras polêmicas, cantora Madonna é uma artista de muito sucesso. Recentemente, ela se tornou a primeira mulher a emplacar álbuns no Top 10 da Billboard 200 em todas as décadas, desde os anos 1980. A conquista foi alcançada com o 8º lugar com Finally Enough Love: 50 Number Ones na atualização feita no final de agosto.