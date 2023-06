Polícia revela real causa da morte do ator de ‘Breaking Bad’ e contraria familiares; veja

Um representante do Gabinete do Médico Legista do Condado de Washtenaw revelou ao The New York Post que a causa da morte do ator e comediante Mike Batayeh, conhecido pela série Breaking Bad, foi “enforcamento por asfixia”, o que contraria a versão da família.

Batayeh, que tinha 52 anos, foi encontrado morto em casa, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, em 1º de junho. Ao site TMZ, Diane, irmã do ator, contou que ele tinha sofrido um ataque cardíaco enquanto dormia. Ela ainda comentou que o artista não tinha histórico de nenhum problema cardíaco.

Em seu papel mais importante, Batayeh interpretou Markowski, o gerente da Lavandería Brillante, comércio dirigido pelo traficante Gus Fring em Breaking Bad. As participações acontecerem entre 2011 e 2012, na quarta e quinta temporadas da produção.

Ele também participou de produções como CSI: Miami, Marco Polo e It’s Always Sunny in Philadelphia, e tinha uma carreira bem-sucedida como comediante.

Uma celebração em homenagem a Mike Batayeh está marcada para a próxima sexta-feira, 16, em Plymouth, Michigan.