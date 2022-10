‘Por que é tão difícil aceitar que a gente está feliz?’, diz Eliezer após críticas ao chá revelação

O influenciador e ex-BBB Eliezer usou seu perfil no Instagram na última segunda-feira, 17, para fazer um desabafo sobre as críticas que vem recebendo após o chá revelação da sua filha com a influenciadora Viih Tube, realizado em 16 de outubro.

Em uma sequência de Stories, Eli disse que não entende porque a felicidade dele e do casal tem incomodado tanta gente: “Gente, deixa eu levantar um questionamento aqui: Porque será que a felicidade de uma outra pessoa, que talvez você nem conheça, incomoda tanto assim? Sério?”, indagou.

Viih Tube e Eliezer no chá revelação Foto: Youtube/ Viih Tube

Ele completou dizendo sobre como o público tem reagido sobre sua reação durante o evento: “‘Nossa, o choro dele é de desespero’. Vocês acreditam que tem pessoas que pegaram fotos minhas antigas sorrindo para mostrar o meu sorriso antigo, dizendo que o meu sorriso antigo era mais feliz do que o sorriso que eu estava na foto?”, desabafou.

Em sequência, o influenciador disse não entender também as pessoas que desejam que o relacionamento do casal acabe ou que a filha foi gerada para dar engajamento nas redes sociais:

“Aí começa: ‘Ah, lá! Só mais um genitor. Vai largar ela. Não dou dois ou três meses depois que o bebe nascer para ele largar ela. Ah não, vai largar ela antes, quando o engajamento acabar’. Gente, ai meu Deus, como se tivéssemos feito um filho pra ter engajamento. Vocês estão falando de uma criança. A consciência não dói não? Vocês conseguem colocar a cabeça no travesseiro falando uns absurdos, uns negócios desses? Pelo amor de Deus”.

Por fim, o designer fez questão de ressaltar que ele e Viih Tube, que recém completaram 3 meses de namoro, estão vivendo o melhor momento da vida deles e que as críticas não vão atrapalhar ele em viver esse momento especial:

“(...) Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, tá? Não quero saber de outra coisa a não ser ver a minha filha! Agora eu fico imaginando como é o rostinho dela, já querendo fazer festa de um aninho, tá? E pra vocês que falam tantas coisas assim, procurem também alguma coisa que faça vocês felizes, porque claramente, visivelmente, vocês são um bando de gente infeliz, porque gente infeliz não fica colocando infelicidade onde não tem”, concluiu.