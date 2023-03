Porta-voz de Harry e Meghan Markle confirma ordem de despejo: ‘Solicitados a desocupar residência’

Nesta quarta, 1°, com informações do The Sun, noticiamos que o rei Charles III decidiu despejar Harry e Meghan Markle da mansão histórica Frogmore Cottage após publicação do livro do filho. O jornal também apontou que príncipe Andrew, irmão mais novo de Charles, a pedido do próprio rei, deve ser o novo morador da casa. Atualmente, o casal vive com os dois filhos na Califórnia, nos Estados Unidos.

Ao que tudo indica, a ordem para a saída do casal do local é verídica. Segundo a rede britânica BBC, um porta-voz de Harry e Meghan confirmou a informação. “Podemos confirmar que o duque e a duquesa de Sussex foram solicitados a desocupar sua residência em Frogmore Cottage”.

Príncipe Harry e Meghan Markle estão casados desde 2018 Foto: Ben Birchall/Pool via REUTERS

Em 2020, o casal quando abdicou das obrigações e do salário da monarquia. A residência em Cottage, que foi um presente de casamento concedido pela rainha Elizabeth II em 2018, fica próxima do Castelo de Windsor, no oeste de Londres, e conta com 10 quartos.

Previsto para ser coroado em maio, o rei Charles III vive uma relação conturbada com o filho desde que o príncipe lançou o livro Spare. Na obra, Harry relata que sofreu agressões físicas do seu irmão, o príncipe de Gales, William, além de outros assuntos até então reservados à família real.