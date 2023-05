Post Malone ajuda fã a comprar casa própria após assistir ele cantar em bar

De acordo com a BBC Radio 1, Post Malone contribuiu financeiramente para que um fã conseguisse comprar sua casa própria. O músico Gregor Hunter Coleman estava tocando em um bar, em Glasgow, na Escócia, quando o astro, que está com a turnê Twelve Carat, apareceu.

O rapaz compartilhou o encontro através dos seus perfis nas redes sociais - e também revelou que recebeu um convite para se apresentar na festa pós-show do rapper.

“Quando o vi entrar, ele estava dançando e cantando junto, batendo palmas e tudo mais. Estava empolgado com o que estava acontecendo. Pensei: “Meus amigos não vão acreditar nessa história”, disse e em sequência revelou que o famoso elogiou sua perfomance e lhe ofereceu uma bebida. “Ele disse: “Quer uma bebida?” Eu respondi: “Olha, estou economizando para comprar uma casa, então não estou bebendo agora.” E dizer isso agora parece meio idiota. Meus amigos falaram: “Por que você recusou uma bebida do Post Malone?”.

Depois Coleman revelou que Malone o convidou para uma apresentação e eles conversaram um pouco mais. E foi ai que o astro o ajudou com uma quantia para o depósito da casa que ele estava interessado. O valor não foi revelado, mas ele disse também que agora tem o telefone do rapper para compartilhar algumas das suas múscas.

“Nunca pensei, enquanto saía pela porta com minha guitarra na sexta à noite para meu show no Wunderbar, que eu conheceria Post Malone e teria uma dessas experiências que mudam as nossas vidas”, escreveu no post.