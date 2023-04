Prefeita de cidade na Flórida chama Taylor Swift para ocupar o cargo por um dia; assista

A prefeita Jane Castor, que comanda a cidade de Tampa, na Flórida, convidou a cantora Taylor Swift para ocupar o cargo por um dia. Em vídeo publicado no Instagram, a chefe do executivo municipal dá as boas-vindas à cantora, que tem show marcado na cidade. Além disso, ela também, simbolicamente, oferece as chaves da cidade à artista.

Prefeita de cidade na Flórida chama Taylor Swift para ocupar o cargo por um dia Foto: Chris Pizzello/AP Photo

O perfil da prefeitura da cidade pede para que os seguidores marquem a cantora na publicação e pergunta se “Prefeita Swift soa bem”. Confira o vídeo:

“Além de presentear Taylor Swift com uma chave da cidade e convidá-la para ser prefeita de Tampa por um dia, a cidade de Tampa irá acender a Câmara Municipal Velha, a @tampariverwalk, e pontes vermelhas no centro da cidade em homenagem ao Eras Tour”, diz a publicação.

A cantora se apresenta na cidade no dia 13 de abril com sua turnê. Swift, por sua vez, não comentou em suas redes sobre o convite.





