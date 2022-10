Presença de Luísa Sonza em festival de rap gera críticas nas redes sociais

A divulgação do line-up do evento de rap REP Festival, que irá acontecer nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023, no Rio de Janeiro, tem causado diversas críticas à produção pela presença confirmada da cantora Luísa Sonza. A artista é um dos nomes da atração do dia 12, juntamente com outros como Emicida, Baco Exu do Blues e Rashid.

No post oficial do perfil do REP Festival no Twitter e em outros posts, diversos fãs se manifestaram contra a presença da cantora pop por conta do processo por racismo do qual é alvo. Para muitos fãs do estilo musical, a presença de Sonza não faz sentido por ser o oposto do que o movimento luta. Veja algumas das reações:

Leia também Luísa Sonza pede desculpas após ser acusada de racismo: ‘Reconheço’

Festival de rap com representaçao racista 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — ❤️‍🔥💀 (@WaxBoy10) October 18, 2022

da não, mano. Eles deve ter alzheimer pra esquecer um bagulho q aconteceu a menos de 1 mês. — Diamante (@DimaSkyHell) October 18, 2022

METERAM UMA MULHER ACUSADA DE RACISMO EM UM EVENTO DE RAP KKK VCS SÃO BOM MSM — maaarcos (@Cosboring) October 18, 2022

Nenhum artista preto fez questão de chamar a Karol Conka que ta ai na cena HÁ ANOS, ela é indispensável como rapper. Luisa sonza foi racist* e ta no line up. https://t.co/I9ira4dnk2 — cpx maré (@crvgirls) October 18, 2022

Tem uma ali que tá respondendo processo por racismo e tá num festival majoritariamente preto — POTS (@pretosuave157) October 18, 2022

Luiza sonza??????? Gente OQ — porratana ✨13✨ (@taninhaue) October 18, 2022

Até o momento, a artista não se pronunciou sobre as críticas que recebeu pela sua presença no evento, mas compartilhou uma sequência de Stories em seu perfil do Instagram confirmando sua participação, ao lado do rapper Xamã, no Prêmio Multishow, que acontece nesta terça-feira, 18, a partir das 21h15 e também as datas da sua nova turnê, O conto dos dois mundos.