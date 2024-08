Preta Gil: Após volta do câncer, Ivete Sangalo visita a cantora no hospital; veja foto

Ivete Sangalo fez homenagem a Preta Gil durante o Carnaval em Salvador em 2023 Foto: Rede Globo e Instagram/@pretagil

Preta Gil vem recebendo o carinho dos amigos desde quando anunciou a retomado do tratamento contra o câncer no intestino, no domingo, 25. No hospital, a cantora e empresária publica as visitas e presentes que vêm recebendo. A mais recente delas foi a de Ivete Sangalo.

Na manhã desta segunda, Preta Gil divulgou uma foto no stories do Instagram com a amiga de longa data que foi visitá-la no domingo. “Terminei o dia com ela, minha irmã veio me encher de amor. Ivete, te amo”, escreveu na legenda. Veja abaixo:

Ivete visita Preta Gil no hospital Foto: Reprodução Instagram / @pretagil

Ivete já havia prestado uma homenagem à amiga quando Preta anunciou que voltaria a fazer o tratamento. Nas redes sociais, escreveu: “Estou ao seu lado junto com milhares que te amam demais”.