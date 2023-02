Preta Gil cancela blocos de carnaval para seguir tratamento contra o câncer: ‘Foco na cura’

Preta Gil anunciou, nesta quarta-feira, 1º, que cancelou todas as suas atividades de carnaval para focar no tratamento contra o câncer no intestino. A cantora foi diagnosticada com a doença em janeiro.

Por meio do Instagram, a artista comunicou que não fará parte dos tradicionais blocos de rua e que seguirá totalmente dedicada à sua recuperação nos próximos meses.

“Todos que convivem comigo e me conhecem, sabem o quanto o carnaval é importante pra mim e pros meus fãs, um momento mágico que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura, mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente”, disse.

Preta recebeu o diagnóstico de câncer no intestino no dia 10 de janeiro, após passar seis dias internada no hospital Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

A cantora iniciou o tratamento oncológico pouco tempo depois e tem compartilhado atualizações com os fãs através das redes sociais. No último domingo, 29, ela chegou a gravar um vídeo dizendo que apresentou uma melhora no decorrer na semana.

Na publicação em que anunciou o cancelamento de sua agenda de carnaval, Preta recebeu o apoio de artistas e amigos. “Estamos com você meu amor”, escreveu Tiago Abravanel.

“Bora focar no carnaval 2024. E você vai brilhar”, comentou Astrid Fontenelle. Nomes como Paulo Viera, Pocah, Jessica Ellen, Evaristo Costa e Luisa Mell também se solidarizaram.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais