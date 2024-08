Preta Gil completa 50 anos e é homenageada por perfil de Gal Costa; veja

Completando 50 anos nesta quinta-feira, 8, Preta Gil foi homenageada pelo perfil oficial do Instagram de Gal Costa. A cantora, que morreu em 2022, era madrinha de Preta. A conta publicou o clipe de Vá se Benzer, que as duas gravaram juntas.

“Hoje é dia de celebrar o aniversário de uma mulher forte, poderosa e de um talento incrível, a querida Preta Gil. Preta é afilhada de Gal, e em 2017, as duas gravaram um feat na música Vá Se Benzer, canção do álbum Todas as Cores. Parabéns, Pretinha, por mais um ano de vida! Feliz vida”, diz a legenda.

Preta Gil foi homenageada pelo perfil de Gal Costa no Instagram. Foto: Felipe Iruata/Estadão