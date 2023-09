Preta Gil expõe detalhes da traição do ex-marido: ‘Armação sórdida, um plano real de enganação’

Preta Gil compartilhou uma série de desabafos sobre a traição de seu ex-marido, Rodrigo Godoy, nesta segunda-feira, 4. A cantora revelou estar sofrendo de insônia por lembrar da infidelidade.

Preta iniciou as postagens atualizando os fãs sobre seu estado de saúde. A artista, que está tratando um câncer no intestino, revelou que terá alta em breve:

“Está tudo caminhando bem para em breve eu ter alta e me recuperar em casa. Vou voltar para cá em novembro para refazer meu trato intestinal e retirar essa bolsa de ileostomia”, escreveu.

Story de Preta Gil Foto: Instagram/ @pretagil

Após agradecer ao apoio e carinho de amigos e familiares, a cantora relatou dificuldades de dormir por passar a noite ”me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos comigo”.

Preta desabafou: “Não consigo aceitar, como eu fui casada 9 anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa? Meu Deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Eu faço de tudo, juro que eu tento, tento, mas dói, dói, dói”.

Story de Preta Gil Foto: Instagram/ @pretagil

“Sim, eu não superei tanta baixaria, me explica como supera tão rápido algo tão cruel? Um dia estarei preparada pra dividir com vocês toda sujeira. Eu amei tanto esse homem, eu me pergunto se eu estava cega, meus amigos dizem que não, que era amor de verdade e eu sei que era. Por isso dói tanto”, lamentou.

Em seguida, a artista revelou: “Não foi só traição, foi uma armação sórdida, um plano real de enganação para viver uma vida dupla, sem medo, com total certeza de que nada aconteceria. Me usando, me enganando, dói demais, dói muito”. Por fim, a cantora concluiu que seguirá expondo o ocorrido:

Story de Preta Gil Foto: Instagram/ @pretagil

“Não, eu não quero mais me calar, superar sozinha, vou falar sim, vou por pra fora sim, está doendo muito. Não aguento mais sofrer, quero esquecer que eles existem e seguir minha vida, mas não é fácil”, confessou.