Preta Gil usou seu perfil do Instagram para se pronunciar pela primeira vez sobre os rumores do fim do seu casamento com Rodrigo Godoy, com quem está desde 2015. A cantora, que está em tratamento contra um câncer no intestino e precisou ser internada recentemente por conta de um choque séptico, causado por uma bactéria que entrou em seu organismo, estava afastada das redes sociais.

No comunicado, a artista disse que sua família, amigos e equipe médica estavam preservando sua saúde contra os rumores, mas que ela havia acordado “numa espécie de pesadelo” - e que muitas das coisas que saíram “tem muitas mentiras, como por exemplo assuntos financeiros, rastreador no carro e trisal”.

A nota segue ressaltando no entanto que “as verdades estão vindo a tona” e que para ela está sendo muito “doloroso e cruel”. Por fim, pede respeito a esse momento tão delicado e que precisa de paz para se curar.

Diversos famosos deixaram comentários de apoio na publicação e também nos stories. Bela Gil, irmã, disse que “o óbvio está sendo dito por quem mais deveria ser cuidada e preservada”.

“Nós te amamos muito Pretinha! Conte com todo o nosso amor e respeito!”, escreveu Giovanna Ewbank e Ivete Sangalo também disse sobre “respeito e muito carinho”. Outros nomes como Angélica, Luciano Huck, Fernanda Paes Leme, Rafa Kalimann, Bruna Marquezine e Carolina Dieckmann deixaram mensagem de apoio.

Preta Gil fala pela primeira vez após rumores de separação: ‘Acordei numa espécie de pesadelo’ Foto: Reprodução/Instagram/@pretagil

Rodrigo Godoy e Preta Gil estão casados há sete anos - e o atleta bloqueou o seu perfil no Instagram após receber diversos comentários negativos. Até o momento ele não se pronunciou.

Continua após a publicidade

Cantora explica internação repentina durante tratamento de câncer

“Eu realmente fiquei muito mal! No dia 22 do mês passado, eu me senti mal em casa e meus médicos pediram para eu ir para o hospital. Eu estava com um quadro de desidratação, a princípio”, relatou.

No dia seguinte da internação, a famosa passou “por um choque séptico, causado por uma bactéria” que entrou em seu organismo. Segundo ela, existem diferentes possibilidades para tal ocorrência, mas ainda não há certeza, contudo, sua equipe médica suspeita que tenha ocorrido pelo cateter.

“Foram momentos bem difíceis. Passei por momentos bem delicados. [...] Ainda estou em reabilitação. Tive algumas sequelas por conta disso, uma delas é no pulmão”, relatou.

Apesar da situação, Preta acalmou o público, declarando que está “bem assistida”, com “a cabeça no lugar” e cercada de amor dos amigos e familiares. Ela pontuou, ainda, estar esperançosa pela recuperação, para pode voltar ao tratamento contra o câncer, que foi pausado devido a esse acontecimento.