Preta Gil ganha festa do pijama surpresa após retomar tratamento contra câncer

Na noite da última segunda-feira, 26, Preta Gil ganhou uma festa do pijama surpresa ao lado de amigos e familiares em seu apartamento em São Paulo. O evento ocorreu após ela receber alta do primeiro ciclo de quimioterapia no Hospital Sírio-Libanês.

No último domingo, 25, Preta anunciou que precisaria retomar o tratamento contra o câncer colorretal.

Dentre os convidados estavam seu pai Gilberto Gil; sua madrasta Flora Gil; seu ex-marido Otávio Muller; seu filho Francisco Gil; e amigos como Jude Paulla, Soraya Rocha e João Modesto.

Preta Gil e família fazem festa do pijama Foto: Reprodução/Instagram: @pretagil

“Minhas amigas fizeram mais uma surpresa pra mim, uma festa do pijama no frio de 8° graus de SP! Foi uma delícia, essas atitudes esquentam o corpo e o coração!”, escreveu a artista de 50 anos.

Veja o post:

PUBLICIDADE A cantora foi diagnosticada com a doença no início do ano passado após passar mal em sua casa no Rio de Janeiro. Em dezembro, ela celebrou o fim do tratamento após a reconstrução de parte do trato intestinal, mas ressaltou que continuaria em processo de reabilitação e acompanhamento médico por cinco anos.

No último domingo, porém, ela emitiu o seguinte comunicado: “Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico”, dizia a nota. De acordo com a cantora, ela está com dois linfonodos comprometidos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.