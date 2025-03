Preta Gil ganha homenagem em bloco de Ludmilla no Rio e agradece: ‘Fiquei emocionada’; veja vídeo

“O Bloco da Preta Gil, esse ano, não vai passar por aqui, mas a Preta é uma pessoa muito importante para mim tanto na vida pessoal quanto na vida artística”, disse Ludmilla em cima do trio do Fervo da Lud. A artista usou uma camiseta com a foto de Preta no bloco.

“Eu amo muito ela e eu quero que, daqui, nós mandemos todas as energias positivas para ela se recuperar da melhor maneira possível”, afirmou. A cantora também relembrou que se encontrou com Preta pela primeira vez na rua onde realizou o Bloco da Lud. “Eu te amo. Nós te amamos. Receba essa homenagem.”