Preta Gil posta homenagem ao ex-marido Otávio Müller: ‘Te amo’

Preta Gil usou o Instagram para publicar uma homenagem ao seu ex-marido, Otávio Müller, que faz seu aniversário de 58 anos neste domingo, 6 de agosto. Os dois são pais de Francisco Gil, 28, e avós da filha de Fran, Sol de Maria, 7.

Otávio Müller e Preta Gil à época em que eram casados Foto: Instagram/@pretagil

“Pai do meu filho, avô da minha neta, meu ex-marido, meu amigo mais que amado. Nossos laços são eternos, nossa família é uma preciosidade. Parabéns, Otávio Müller, saúde para que possamos continuar a ver nosso filho brilhando, nossa neta crescendo linda, nossas meninas virando essas mulheres encantadoras. Te amo!”, escreveu a cantora.

Preta Gil também publicou fotos em família, como do período em que estava grávida de Francisco e de uma cerimônia religiosa nos anos 1990, além de momento em que dá um beijo no ex-marido, e outro no qual estão juntos com a neta.

Confira a postagem abaixo: