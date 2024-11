Preta Gil passa por nova cirurgia e tranquiliza os fãs; veja vídeo

Preta Gil passou por uma nova cirurgia nesta sexta-feira, 8. A cantora, diagnosticada com câncer, precisou substituir um cateter devido a um entupimento causado por cálculos renais. Em um vídeo publicado no Instagram, ela tranquilizou os fãs e garantiu que está se sentindo bem.

Preta explicou que foi ao hospital para reprogramar a bombinha de infusão portátil que usa em casa para a quimioterapia. No caminho, sentiu dores fortes na pélvis e no rim. A equipe médica pediu um exame de tomografia, que apontou a necessidade do procedimento para trocar o duplo J, um tipo de cateter utilizado para desobstruir o fluxo urinário entre rim e bexiga.

Preta Gil, em tratamento contra um câncer no intestino, precisou fazer uma nova cirurgia nesta sexta-feira, 8. Na foto, a cantora em lançamento de sua autobiografia na Livraria da Vila, em agosto. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

“Operei às 5h da manhã. Estou me sentindo bem, estou sem dor, graças a Deus. Precisamos interromper a quimioterapia, mas não vai fazer nenhuma diferença no tratamento”, tranquilizou Preta. A cantora disse que terá alta na segunda-feira, 11.

No próximo dia 20, ela deve fazer novos exames que vão determinar os próximos passos do tratamento contra o câncer. Veja o vídeo: