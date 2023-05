Preta Gil vai a 1º show após início de tratamento contra câncer: ‘Voltando a fazer o que amo’

Neste domingo, 21, a cantora Preta Gil compartilhou que foi pela primeira vez a um show depois do início do tratamento contra o câncer no intestino. Ela foi diagnosticada com a doença em janeiro.

Preta compareceu ao C6 Fest, festival que ocorreu no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A artista publicou vídeos da apresentação de Caetano Veloso, uma das principais atrações do evento, a quem chamou de “tio”.

“Depois de 5 meses, hoje fui dar meu primeiro ‘rolezinho’”, escreveu em uma postagem no Instagram. “O show do meu tio Caetano Veloso foi lindo demais. [...] Aos poucos, vou voltando a fazer o que amo”, completou.

Preta Gil foi assistir a show de Caetano Veloso no C6 Fest. Foto: Reprodução de story/Instagram/@pretagil

Ela estava acompanhada de amigos como o apresentador Gominho, o cantor Thiago Pantaleão e a produtora Monique Gardenberg. Nos stories, a cantora celebrou o encontro. “Tão importante ter amigos tão fiéis. O amor não precisa vir de um marido ou namorado. Quando descobrimos isso, é tão reconfortante. Amor é amor, não importa de onde ele venha”, disse.

Preta contou que se esforçou para assistir ao show de Caetano, mas que sentiu alguns sintomas do tratamento que vem fazendo com radioterapia. “Não é fácil sair de casa. Os efeitos colaterais da radioterapia são chatos, incômodos, doem e me limitam a estar sempre perto de um banheiro. Mas, mesmo com dor e esses percalços, eu fui”, escreveu.