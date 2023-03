Preta Gil quer fundar instituto para prevenção do câncer após concluir tratamento: ‘Carna cura’

A cantora Preta Gil planeja fundar um instituto para prevenção do câncer após concluir o tratamento contra o câncer de intestino. Em entrevista ao Fantástico neste domingo, 12, a artista revelou que pretende dar o nome de Carna Cura à fundação para celebrar a cura da doença.

Segundo ela, o Carna Cura será uma plataforma de saúde com informações de médicos para falar sobre temas como alimentação e saúde mental. Ao Fantástico, Preta também contou sobre como recebeu o diagnóstico.

Preta Gil relata que começou a sentir sintomas do câncer de intestino enquanto estava em turnê pela Europa com o pai. Foto: Marcos Arcoverde/Estadão

À época, ela estava em turnê com a família para celebrar os 80 anos de Gilberto Gil na Europa, mas teve de deixar de participar de dois shows devido aos sintomas. A cantora contou que tinha, principalmente, crises de enxaqueca e pressão alta.

Preta disse que o diagnóstico causou uma comoção entre amigos e familiares. “Eu tinha dificuldades de aceitar esse amor tão genuíno, de aceitar que agora eu precisava de colo”, relatou.

Eu sei que esse amor está me curando, e não está curando só o câncer. Ele está curando feridas que eu nem imaginava que eu tinha.” Preta Gil

A cantora ainda revelou ter recebido mensagens de ódio, mesmo no momento em que contou sobre o diagnóstico. “Mas eu não me apego a isso. Eu me apego a todo o amor que eu recebo”, afirmou.

Preta também revelou que está prestes a lançar uma parceria com a cantora Alcione. “Não dá para esperar para gravar com a Alcione”, disse ela, que cantou um trecho, mas não revelou o nome da canção nem a data de lançamento.

Eu nunca dei tanto valor à vida e à fé que me move. Eu quero, a cada dia, poder honrar essa oportunidade de estar viva e de estar me curando de uma doença que é grave, mas que não vai me derrubar. Eu não vou morrer disso, eu tenho certeza. Eu vou viver muito e a gente ainda vai celebrar muito.” Preta Gil

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais