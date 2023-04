Preta Gil recebe alta hospitalar após internação para tratamento de câncer: ‘Viva meus Orixás’

Após anunciar afastamento das redes sociais para tratamento do câncer no intestino, Preta Gil recebeu alta hospitalar. A cantora estava internada no feriado da Páscoa para realizar uma bateria de exames.

No Instagram, a artista compartilhou a comemoração de seu retorno para casa. “Em casa. Glória a Deus por isso”.

Story de Preta Gil Foto: Instagram/ @pretagil

“Viva meus Orixás, minhas Santinhas, meu Anjo da Guarda e todos os meus protetores”, escreveu Preta. A artista já havia acalmado os seguidores sobre seu estado de saúde:

“Para acalmar vocês: O processo de quimioterapia é pesado, e eu estou tendo que me cuidar cada vez mais. Sigo aqui meu processo de cura, em que precisei me resguardar durante essas últimas duas semanas. Em breve estarei aqui de volta. Queria agradecer pela preocupação e por todas as orações. Amo vocês”, disse.