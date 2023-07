‘Chamar de doida é fácil’: Preta Gil reflete sobre responsabilidade afetiva após traição do ex

Preta Gil voltou a compartilhar reflexões sobre o término de seu relacionamento com Rodrigo Godoy. Nesta segunda-feira, 3, a cantora repostou uma publicação sobre responsabilidade afetiva.

O post feito pela psicóloga Izabela Lopes dizia que: “Chamar ela de doida agora é fácil. Difícil é assumir que você fez um estrago emocional em quem só queria responsabilidade afetiva”. Preta repostou e escreveu:

Preta Gil repostou reflexão de psicóloga sobre responsabilidade afetiva Foto: Reprodução/ Instagram/ @pretagil

“O algoritmo está me entregando praticamente tudo que sinto e penso!”, refletiu. Na semana passada, a artista confirmou, através de um post, que o ex a traiu com uma funcionária que trabalhava em sua casa.

“Eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que, com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez. Ainda estou em estado de choque e extremamente abalada. Sim, eu faço trabalho diário com terapeutas, psiquiatra, psicanálise, família, amigos e espiritualidade para superar tudo isso”, disse.

Os rumores do divórcio em meio ao tratamento de câncer surgiram em abril, quando Rodrigo foi visto abraçado com a stylist de Preta. A separação foi oficializada em maio e, no fim do mesmo mês, a cantora confirmou que foi traída por meio de um texto reflexivo nas redes sociais.