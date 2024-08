Preta Gil relembra luta pela vida após infecção generalizada: ‘Eu fui e voltei’

“Eu tive a sepse no hospital. Se eu estivesse em casa, eu não estava mais aqui”, afirmou. Preta também falou sobre a sua espiritualidade e disse sentir “a presença divina de seus protetores”. Segundo ela, a cantora teve uma experiência espiritual durante o choque séptico. “Eu tive muitas revelações e encontros com pessoas enquanto eu estava desacordada”, comentou.

Atualmente, Preta passa por uma nova etapa de seu tratamento. No último domingo, 25, a artista contou que a doença havia “voltado em quatro lugares diferentes”. Segundo a artista, o câncer foi detectado em dois linfonodos, no peritônio - com uma metástase - e no ureter - com um nódulo.