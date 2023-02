Preta Gil relembra trajetória do Bloco da Preta e promete ‘Carnaval da Cura’ para 2024

Em publicação no Instagram, Preta Gil relembrou a trajetória do Bloco da Preta, que desfilaria neste domingo, 12, no Rio de Janeiro. No início do mês, a cantora anunciou que não comandaria a folia neste ano para se dedicar integralmente ao tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em janeiro.

“Hoje, a essa hora, estaríamos abrindo nosso Carnaval com o tradicional desfile do Bloco da Preta, no Rio de Janeiro, cidade onde o Bloco foi fundado e desfilou pela primeira vez em 2010. Mas, por um motivo inesperado de força maior, nosso gigante não vai tomar conta das ruas esse ano. Aguardo todos no próximo para celebrar a vida no Carnaval da Cura, pois serão 15 anos de Bloco da Preta! Em breve nos encontraremos! Amo vocês!”, escreveu a artista.

Carinho

Preta Gil recebeu o apoio e mensagens de carinho nos comentários da publicação. “Conte comigo. Vai ser lindo. E, até lá, muita energia boa pra você estar logo cem por cento”, desejou a apresentadora Fátima Bernardes.

A cantora e atriz Ella Fernanda contou sua história com o Bloco da Preta. “Eu me lembro que eu era da igreja, “proibida” de curtir carnaval, e eu ficava só admirando pela TV as matérias, admirando Carolina Dieckmann e outras musas no trio contigo. Quando comecei a curtir, veio a pandemia”, disse ela.

Falando em Carolina Dieckmann, a atriz que está no ar em Vai na Fé, deixou seu recado para amiga. “Meu amor da minha vida, eu estou com você pra tudo. Voltaremos pra comemorar a sua cura”.

