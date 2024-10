Náusea antecipatória: Preta Gil revela que ‘descobriu’ novo sintoma do tratamento contra o câncer

Preta Gil revelou ter náusea antecipatória em novo ciclo de quimioterapia Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Preta Gil falou em suas redes sociais sobre um sintoma que descobriu após o início de um novo ciclo de quimioterapia, iniciado na segunda-feira, 7. Chamado de náusea antecipatória, ele causa enjoo antes da aplicação do medicamento e das sessões de tratamento.

PUBLICIDADE Beatriz Awni Cidale, médica responsável por seu caso, já havia questionado Preta anteriormente sobre o enjoo, em outros ciclos. Porém, segundo a artista, a náusea ocorria somente durante a administração do remédio para a quimioterapia. “Quando eu chegava aqui, eu ficava muito enjoada [...] mas pensei que não, isso não existe, eu só fico enjoada quando entra o medicamento”, relatou. Ela recebeu um novo diagnóstico da doença em agosto, quando retornou o tratamento oncológico. Atualmente, a filha de Gilberto Gil realiza as sessões no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

“Hoje, eu [estava] tentando comer no café da manhã, fiquei enjoada. Cheguei aqui enjoada. Minha ficha caiu. Estou com náusea antecipatória. Já cheguei aqui enjoada. A cabeça da gente comanda tudo”, completou a artista.

O caso de Preta Gil

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023 Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A cantora também teve de passar por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, ela entrou em uma fase chamada de “sem evidência da doença”, segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Em agosto de 2024, porém, a artista informou que o câncer havia voltado, sendo detectado em dois linfonodos, no peritônio — membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino — e no ureter.