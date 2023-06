‘A cura já é minha’: Preta Gil visita igreja em meio a tratamento e polêmicas de traição do ex

Em meio às polêmicas envolvendo traição do ex-marido, Preta Gil publicou um registro no Santuário Santa Dulce. A cantora foi até a igreja de Salvador para agradecer o sucesso de seu tratamento contra o câncer colorretal.

Em uma das fotos da publicação, ela aparece de joelhos, rezando. Na legenda do post, ela escreveu: “Minha Santinha amada, ontem foi muito especial estar no seu santuário para agradecer meu coração aflito que tantas vezes a Senhora consolou”.

“A minha fé e meu amor pela Senhora me fortalecem a cada dia. Obrigada por me amparar e cuidar, te amo. Obrigada a todos que me receberam com tanto amor. Obrigada meus fãs amados que foram a missa comigo, amo vocês. A cura já é minha, eu creio”, celebrou.

Preta Gil foi diagnosticada no início do ano com câncer colorretal e já passou por sessões de quimioterapia e radioterapia. Ela anunciou separação de Rodrigo Godoy em maio, após boatos de que ele teria a traído com a stylist.

Na manhã desta quinta-feira, 29, a artista confirmou que o ex a traiu com uma funcionária que trabalhava em sua casa, porém, horas depois, apagou o post a pedido dos dois. “Apaguei o post, porque os pombinhos me imploraram (...) Eles querem me silenciar, não entendem que não é sobre eles e, sim, sobre a minha vida”, escreveu.