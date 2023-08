Preta Gil volta ao hospital às véperas de cirurgia contra câncer: ‘Ansiosa’

A cantora Preta Gil começou nova etapa do combate ao câncer de intestino que vem tratando desde janeiro. Pelo Instagram, ela mostrou que está internada desde doningo, 13, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Preta disse que deve fazer uma operação como parte do tratamento na próxima quarta-feira, 16. Mas que já foi admitida para os exames pré-operatórios. “Vai dar tudo certo”, falou em um story na rede social.

De cadeira de rodas pelos corredores do hospital, ela compartilhou ainda na manhã desta segunda-feira, 14, que estava a caminho de um “PET Scan”. E explicou o procedimento. “Exame muito importante para medir as células cancerígenas no nosso corpo. Ansiosa pelo resultado”, escreveu.

Preta Gil compartilha tratamento contra o câncer nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram/@pretagil

A cirurgia será feita para remover o que sobrou do tumor após as sessões de radioterapia. No começo do mês ela contou à revista Quem que, após a operação, deve ficar em repouso. “Faço a cirurgia para remover o tumor e vou ficar de três a quatro meses de molho”, disse.