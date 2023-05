Prime Video anuncia desclassificação de Chandelly Kidman do reality ‘Caravana das Drags’

A Amazon Prime Video Brasil divulgou um comunicado nesta sexta-feira, 12, nas redes sociais, informando que tomou a decisão de “desclassificar uma das participantes da Caravana das Drags que não cumpriu as regras”. A participante em questão é Chandelly Kidman, que no episódio do dia 4, do reality comandado por Xuxa e Ikaro Kadoshi, foi alvo de crítica na web por realizar blackface (quando uma pessoa branca se caracteriza para retratar uma pessoa preta). Na acasião, ela foi “expulsa” da competição mas o motivo, até então, não tinha sido revelado oficialmente.

A nota diz o seguinte: “Caravana das Drags é um programa que promove inclusão, diversidade, afeto e, acima de tudo, respeito por meio da arte drag brasileira. O Prime Video não tolera ações, declarações ou opiniões racistas, transfóbicas, homofóbicas e discriminatórias e desencoraja quaisquer ações ou opinões que possam ser entendidas dessa maneira”.

“Esses princípios estão no cerne das regras da Caravana das Drags, por isso, decidimos desclassificar uma das participantes que não cumpriu as regras. Também tomamos a decisão de não mostrar cenas que não correspondam aos nossos valores e possam causar dor ddas pessoas”.

Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi comandam o 'Caravana das Drags' Foto: Blad Meneghel

Episódio polêmico

No dia 4, foi ao ar o sexto episódio da competição, que foi realizada em Fortaleza, no Ceará. As participantes tiveram que interpretar uma história de cordel no “mini challenge” da semana, mas a drag Chandelly Kidman apareceu com uma maquiagem preta cobrindo todo o rosto, que precisou ser retocada algumas vezes pela produção do programa, que a deixou em um tom mais prateado.

Kidman chegou a vencer o desafio, porém, somente no dia seguinte, Ikaro Kadoshi comunicou às outras participantes que ela havia sido desclassificada, sem dar mais detalhes.

Na ocasião, Chandelly Kidman apenas lamentou, em uma postagem nas redes sociais, e não se estendeu sobre o que a fez ser desclassificada do reality. “Eu, humildemente, peço desculpas. Como artista e nordestino, com muito orgulho, sinto muito. Respeito a decisão do programa e o que me acalenta é saber que estou aberto a evoluir com tudo o que passei e saber que vou aprender com meus erros. A vida é isso: cair, aprender e levantar”, escreveu.

“Quero expressar minha gratidão a todas as mensagens de carinho e amor que estou recebendo. Vocês conhecem a minha luta, a minha história e o meu coração. Agora vamos juntes seguir e continuar levando AMOR e ARTE para todes. Um beijo carinhoso, Chandelly”, finalizou.