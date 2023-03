O Príncipe Andrew, que é irmão e desafeto do Rei Charles, estuda lançar uma biografia “bombástica”. Ele estaria conversando com editores americanos para a produção do livro de memórias, que promete ser mais forte que o já lançado O Que Sobra, do Príncipe Harry.

Príncipe Andrew estuda lançar biografia ‘explosiva’, segundo jornal britânico Foto: Toby Melville/Reuters

Segundo o The Sun, pessoas próximas ao integrante da família real tentam fazer com que o monarca não publique um livro, tentando convencê-lo a esquecer a ideia.

Ele foi acusado de abuso sexual contra uma menor, que, na época, tinha 17 anos. A obra que planeja lançar é vista como uma possível vingança por ter perdido títulos militares e civis em razão das acusações.

No livro, ele pretende trazer os bastidores da realeza britânica, além de falar sobre o crime do qual foi acusado. Além disso, outra revelação seria a relação de Diana com a família, já que ela era amiga de sua ex-esposa, Sarah Ferguson.