Príncipe George convence rei Charles III a mudar tradição da coroação

O príncipe George, de 9 anos, fez um pedido especial ao avô, o rei Charles III, durante a cerimônia de coroação, no último final de semana, e conseguiu convencê-lo. O filho do príncipe William e da princesa Kate Middleton estava com medo de sofrer bullying na escola, caso tivesse que usar uma roupa tradicional para ser o pajem do avô, segundo o The Mirror.

A tradição dizia que ele teria que usar meia-calça branca e bermudas até os joelhos. Porém, George se recusou e conseguiu mudar a roupa da cerimônia, que aconteceu na Abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra.

O príncipe, então, recebeu a permissão especial para usar calça preta para ser o pajem de Charles III, ao lado de outras crianças, que tiveram o papel de ajudar o rei a carregar o manto durante a celebração.

Além de George, William e Kate também são pais de Charlotte, de 8 anos, e Louis, de 5. Após a morte da rainha Elizabeth II, Charles se tornou o novo rei, e o príncipe William é o próximo na linha de sucessão ao trono.

Príncipe William, princesa Kate Middleton e os filhos, durante a coração de Charles III. Foto: YUI MOK