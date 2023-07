Príncipe Harry acredita que espírito de Diana conversa com Meghan Markle, diz biógrafo

Em entrevista ao canal britânico GB News, o biógrafo Tom Bower, um especialista na família real, afirmou que o Príncipe Harry disse a amigos que sua mãe, a princesa Diana, morta em 1997, tem conversado com sua esposa, a ex-atriz Meghan Markle.

De acordo com Bower, Harry acredita que a mãe, inclusive, tem apoiado as decisões que ele e Meghan têm tomado em questões referentes à realeza britânica.

“Ele contou para o amigo que a Meghan está em contato com a Diana e que a Meghan está o assegurando que a mãe tem certeza que as escolhas deles são corretas e que ela dá todo seu apoio em tudo o que eles estão fazendo”, disse Bower ao canal de TV.

O casal Harry e Meghan Markle Foto: Reprodução/ Instagram @sussexroyal

O biógrafo acredita que essa foi uma maneira que Meghan encontrou para fazer com que Harry acredite que tudo caminha bem. “A Meghan encontrou a forma perfeita de assegurá-lo que está tudo bem, dizendo que a mãe dele dá seu aval para todas suas escolhas”, disse.

Em sua biografia, lançada no começo de 2023, Harry já havia afirmado que uma mulher ‘com poderes psíquicos’ lhe disse que Diana estava satisfeita por ele viver a vida que ela não conseguiu ter. “Você está vivendo a vida que ela queria para você”, relatou Harry em O Que Sobra (título em português).

Casal despejado

Harry e Meghan, que vivem com seus dois filhos na Califórnia, nos Estados Unidos, recentemente foram despejados do chalé Frogmore, no Castelo de Windsor, na Inglaterra -residência em que eles se hospedavam quando viajavam para o Reino Unido.

De acordo com um porta voz do príncipe Harry, a ordem de despejo teria partido do Rei Charles III, o pai de Harry.

Harry, de 38 anos, embora conserve o título de duque de Sussex, vive em constante atrito com a família real britânica, fato esse que se agravou depois que ele lançou seu livro, no qual ataca duramente a monarquia agora comandada por seu pai.

Na publicação, Harry, entre outros fatos, revela que foi agredido pelo irmão, o príncipe William, após uma discussão. Sobre o pai, o Rei Charles, ele disse que o patriarca sequer o abraçou quando a mãe morreu, vítima de um acidente de carro em Paris, quando ele tinha apenas 12 anos.