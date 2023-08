Príncipe Harry deixa de ser chamado de ‘Sua Alteza Real’ em site da família britânica; entenda

Três anos após a decisão do príncipe Harry e de Meghan Markle de deixarem suas responsabilidades como membros da monarquia do Reino Unido, o título de ‘Sua Alteza Real’ ostentado por Harry no site da família real britânica foi alterado. Agora, ele é chamado apenas de ‘o duque de Sussex’.

Segundo o jornal Independent, Harry ainda utilizava a abreviação HRH – ’His Royal Highness’ – para se referir a si em sua autobiografia e continuava com o mesmo título no site oficial da família. Porém, um dos primeiros anúncios feitos depois da decisão do príncipe e de Meghan, seria a de que os dois deveriam renunciar ao cargo de Alteza Real.

Família real altera título de 'Sua Alteza Real' de príncipe Harry em site oficial. Foto: Kin Cheung / AP Photo

O Independent afirmou que, à época, ele revelou o desejo de ser chamado de “apenas Harry”. Ainda que não tenha mais o título de ‘Sua Alteza Real’, Harry continua como o quinto na linha de sucessão ao trono, atrás dos três filhos do irmão, o príncipe William, e também de William.

Ao Express, o Palácio de Buckingham afirmou que o atraso da revisão do título de Harry se deu pela quantidade de informações que precisam ser revisadas no site. “O site da Família Real contém mais de cinco mil páginas de informações sobre a vida e o trabalho da Família Real. Após a morte de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, o conteúdo foi revisitado e atualizado periodicamente. Alguns conteúdos podem estar desatualizados até que este processo seja concluído”, afirmou.