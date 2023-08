Príncipe Harry é ironizado por receber US$ 1 milhão em startup que demitiu mais de 100 funcionários

O cargo do príncipe Harry em uma startup de tecnologia está sendo questionado após a empresa demitir mais de 100 funcionários na última semana em sua sede, em São Francisco, nos Estados Unidos. As informações foram divulgadas pelo site The Daily Beast.

O ex-membro da realeza ocupava a função Chefe de Impacto (Chief Impact Officer) na companhia BetterUp -com um salário anual de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,8 milhões). A crise na startup levantou questionamentos por parte dos funcionários sobre o papel do príncipe nos negócios.

Príncipe Harry recebe salário de anual de US$ 1 milhão de startup que está em crise e que acaba de demitir 100 funcionários

Eles também contestaram o alto salário recebido por ele enquanto diversos colaboradores são desligados. “Do meu ponto de vista, ele faz zero coisas”, frisou um dos funcionários. destacou um colaborador à publicação. “Todo artigo que menciona seu papel na BetterUp termina criticando Harry e Meghan [esposa do príncipe]. O suco não vale a pena ser espremido”, relatou outro.