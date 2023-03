Príncipe Harry fala sobre uso de drogas e agradece parceria de Meghan: ‘Minha esposa me salvou’

O livro de memórias do Príncipe Harry, O Que Sobra, segue repercutindo dentro e fora da família real britânica. Entre as polêmicas expostas, sua revelação de uso de drogas foi uma das que mais chamaram a atenção. Em determinado trecho, inclusive, ele relatou que uma das experiências foi na casa da atriz Courteney Cox.

No sábado, 4, Harry participou de uma live privada com o médico húngaro-canadense Gabor Maté e voltou ao assunto, destacando a importância de Meghan Markle, conforme divulgado por tabloides internacionais, como People e Mirror. “Minha esposa me salvou. Eu estava preso em um mundo, e ela veio de um mundo diferente e me ajudou a sair dessa”, declarou.

Príncipe Harry e Meghan Markle se casaram em 2018 Foto: Daniel Leal-Olivas/ AFP PHOTO

Segundo ele, a atriz o incentivou a buscar ajuda profissional. O medo de perder Meghan, então, o fez entender a importância de tratar com seriedade a terapia. “Minha parceira é um ser humano excepcional e sou eternamente grato pela sabedoria e pelo espaço que ela conseguiu me dar”, completou.

O príncipe afirmou não fazer mais uso de cocaína, justificando que a substância não lhe trouxe benefícios. “Era mais uma coisa social, tentando ter uma sensação de pertencimento, com certeza. [...] A maconha é diferente, isso realmente me ajudou”, declarou.





