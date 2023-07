Príncipe William e Kate Middleton exigiram resposta firme do Palácio a Harry e Meghan, diz livro

Assim que a polêmica entrevista concedida à apresentadora Oprah Winfrey pelo príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, foi ar em 2021, a reação do Palácio de Buckingham foi de completo silêncio. Nos bastidores, no entanto, a Princesa de Gales, Kate Middleton, teria exigido uma resposta firme por parte da residência oficial da família real.

No livro Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, escrito pelo jornalista britânico Valentine Low, a esposa do herdeiro do trono britânico pediu para que o comunicado oficial incluísse a frase “algumas lembranças podem ser diferentes”. Segundo ela, as situações aconteceram de uma forma diferente de como Harry e Meghan descreveram.

Príncipe William e Kate Middleton, duque e duquesa de Cambridge, ao lado de Meghan Markle e príncipe Harry, duquesa e duque de Sussex, em dezembro de 2018. Foto: Hannah Mckay/Reuters

“A História vai julgar esse comunicado e a menos que essa frase ou outra parecida seja incluída, tudo que eles disseram vai ser visto como verdade”, diz o livro sobre o posicionamento de Kate. O príncipe William, por sua vez, teria apoiada a decisão da companheira

“Os dois acreditavam que precisávamos de algo que dissesse que a instituição não aceitava muito daquilo que foi dito”, pontuou o jornalista.

Acusação de racismo

Na entrevista, o príncipe Harry e Meghan Markle afirmaram que a família real fazia perguntas sobre a cor da pele do filho, Archie, que ainda não tinha nascido. Em março de 2021, a própria rainha Elizabeth II emitiu uma declaração pessoal dizendo que “toda a família ficou triste” ao saber como os últimos anos em Londres foram difíceis para Harry e Meghan.

“As questões levantadas, particularmente aquelas relacionadas à raça, são preocupantes. Embora algumas memórias possam variar, elas serão levadas muito a sério e tratadas de maneira privada”, afirmou o palácio. A monarca ainda ressaltou que o casal e o pequeno “sempre serão membros muito queridos da família.”