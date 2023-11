Priscilla Alcântara surge com novo visual e é criticada por fãs evangélicos

Priscilla Alcântara, que agora usa o nome artístico Priscilla, exibiu um novo visual no último domingo, 5. O novo look marca mais uma das novidades da cantora, que saiu do segmento gospel e agora entra em uma fase pop. No entanto, a mudança de imagem não foi bem-recebida pelos fãs evangélicos da artista.

“Me despeço também de ser sua seguidora”, comentou uma internauta. “Como se perdeu, meu Deus do céu”, escreveu outra.

Priscilla exibe novo visual Foto: Reprodução/Instagram/@_apriscilla_

Apesar disso, outros fãs comemoraram o novo visual e até responderam às críticas. “Deixem essa menina em paz. Se você não curte a arte dela, o trabalho dela, caramba, vai viver a sua vida”, comentou uma seguidora de Priscilla.

Em maio, Priscilla recebeu acusações de ter “se desviado da igreja” e afirmou ter “se desviado do que a faz mal”. “Eu me desviei da expectativa das pessoas sobre mim, do padrão que as pessoas exigiam de mim, do fanatismo religioso, de pensamentos que faziam mais mal para o próximo do que bem, de dogmas que homens criaram”, pontuou.