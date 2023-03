Priyanka Chopra, mulher de Nick Jonas, sobre seu congelamento de óvulos: ‘O melhor presente’

Priyanka Chopra e Nick Jonas são pais de Malti Marie, nascida de barriga de aluguel, e podem aumentar a família em breve. Em participação no podcast Armchair Expert, a atriz comentou sobre seu processo de congelamento de óvulos, incentivado pela própria mãe, que é ginecologista.

Segundo ela, o procedimento a deu liberdade para poder focar no trabalho. Além disso, na época, não havia “conhecido ainda a pessoa com quem queria ter filhos”. “Fiz aos 30 e poucos anos. Assim, poderia continuar no caminho ambicioso que desejava. Queria chegar a um determinado lugar em minha carreira e não tinha conhecido ainda a pessoa com quem queria ter filhos”, declarou.

Priyanka Chopra e Nick Jonas são pais de Malti Marie Foto: Reprodução/Instagram/@nickjonas

Priyanka destacou que o “relógio biológico é real”, o que “dificulta a engravidar depois dos 35 e, então, chegar até o fim da gravidez”. Por isso, também, o congelamento de óvulos foi uma boa escolha para ela, que deseja gestar em algum momento.

“É o melhor presente que você vai dar a si mesma, porque está tirando o poder do seu relógio biológico e pode trabalhar até o tempo que quiser. Seus óvulos ainda terão a mesma idade de quando você os congelou”, refletiu.