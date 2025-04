Produtora se pronuncia após cancelamento de peça de ‘Harry Potter’: ‘Não se tornou viável’

Em nota enviada ao Estadão, a assessoria de imprensa da VME disse que trazer o espetáculo para o Brasil “se tornou inviável” após quase dez anos de negociações com a Sonia Friedman Productions (SFP), detentora dos direitos autorais da peça, e mais de 36 meses de conversas com patrocinadores e parceiros.

“A VME assumiu os custos iniciais da produção com o objetivo de manter o cumprimento do cronograma acordado com a produtora internacional, incluindo viagens, cachês e outras despesas essenciais para o período de pré-produção. Nesse período, houve avanços significativos nas negociações com patrocinadores e diversas sinalizações positivas em alçadas de aprovações. No entanto, mesmo com significativo investimento realizado pela VME, a produção não se tornou viável”, diz o comunicado.