Protagonista de ‘Rebelde’ revela que a Netflix cancelou sequência da série após duas temporadas

Sérgio Mayer Mori, protagonista de Rebelde, confirmou que a série da Netflix acabou na 2ª temporada. Em entrevista ao jornal Hola, o ator mexicano disse afirmou não ter ideia da que teria provocado o cancelamento da continuidade da produção. “Não tenho ideia do porquê. Definitivamente, não foi decisão minha”, disse.

“Seria uma honra para mim fazer a terceira, a quarta e a quinta temporadas, mas não aconteceu. Foi a (decisão da Netflix). Foram os produtores que nos falaram: ‘Obrigado por tudo, galera, mas não haverá terceira’”, contou o artista, que dá vida a Esteban Torres, o aluno bolsista da EWS (Elite Way School) que descobre ser filho do milionário Marcelo Colucci (Leonardo de Lozanne).

A primeira temporada de Rebelde foi ao ar em janeiro de 2022, já com a segunda temporada gravada. Lançada no mesmo ano, a sequência não teve divulgação e as músicas também nunca foram lançadas nas plataformas digitais, porque o contrato com a Sony Music já havia acabado.

Com formato original da argentina Cris Morena, Rebelde existe desde 2002 com o título Rebelde Way, e estreou como uma novela de 318 capítulos na Argentina. A produção foi exportada para vários países e ganhou versões locais no México, no Brasil, na Índia, no Chile e em Portugal.

Com o sucesso, a Netflix decidiu adaptar a trama para série, criando novos personagens e histórias, e apostou em referências ao passado e ao grupo pop mexicano RBD. Mas o projeto não teve o mesmo apelo entre a nova geração.

Até o momento, a Netflix não confirmou a decisão.

Sobre a trama do reboot de Rebelde

Nesta continuação, os estudantes da Elite Way viram pop stars de dia e justiceiros na noite, enquanto disputam um concurso musical do colégio com sua banda e tentam descobrir quem está por trás de trotes violentos e atentados na escola.

O elenco destacava a brasileira Giovanna Grigio, o argentino Franco Masini e o colombiano Jeronimo Cantillo. Além de diversos artistas jovens mexicanos além de Sergio Mayer Mori, como Azul Guaita, Alejandro Puente e as estreantes Andrea Chaparro e Lizeth Selene.