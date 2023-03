Próxima faixa de Bruna Griphao retrata ‘momento difícil’ e irá compor seu álbum, diz Kamilla Fialho

Bruna Griphao entrou no grupo camarote do Big Brother Brasil 23 como atriz e sairá, também, como cantora. Em fevereiro, quando já estava confinada no reality show, ela lançou sua primeira música, Bandida, com direito a videoclipe. Contudo, a faixa promete ser apenas o primeiro trabalho da nova profissão, garante a empresária Kamilla Fialho.

Conhecida por ter lançado nomes como Lexa, Rebecca e Valesca Popozuda, a fundadora da K2L está à frente da carreira de Bruna Griphao e aposta no sucesso musical da artista. Segundo Kamilla, o público pode esperar por muitas novidades, incluindo mais uma faixa até maio.

Kamilla Fialho é empresária de Bruna Griphao e está confiante no sucesso da artista na música Foto: Lucio Luna / Divulgação

Ela adianta que, enquanto Bandida retrata os lados “segura, vencedora, competitiva e pronta pro combate”, a próxima música abordará as decepções amorosas de Bruna. “Ela escreveu sozinha em um momento difícil da vida dela, aliás muito semelhante com que passou dentro da casa. Quando chegou com essa música no estúdio, arrepiou todo mundo, os compositores pouco mexeram”, declara.

Por conhecer Bruna dentro e fora do estúdio, Kamilla acredita que o polêmico relacionamento da artista com Gabriel Fop, no BBB 23, também possa virar versos. “Como ela mesma contou lá dentro, não foi a primeira vez. A música entrou na vida dela exatamente quando vivia uma relação abusiva. Ela me contou que as aulas de canto serviram como uma terapia num primeiro momento, e foi a partir disso que ela começou compor e cogitar a possibilidade de se dedicar em lançar suas próprias músicas”, conta a empresária.

Bruna Griphao lançou sua primeira música, 'Bandida', em fevereiro Foto: Allan França / Divulgação

O lançamento do álbum de Bruna Griphao está previsto para este ano e, em breve, ganhará uma turnê. “Ela é pop, e dentro de uma estratégia pop o lançamento de álbum vem com uma turnê, mas antes disso ainda temos muito que trabalhar. Antes mesmo da Bruna ser anunciada, apresentei para agências e para o mercado da música como faço com todos os cantores que começo a trabalhar, então agora estamos trabalhando a comunicação do single”, detalha a empresária.

Continua após a publicidade

Apesar do novo investimento, o trabalho como atriz não deve ficar para trás. Kamilla afirma que a sister tem “energia suficiente para administrar as duas carreiras paralelamente”. Contudo, isso será feito estrategicamente pela equipe.