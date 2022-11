Quais são as tatuagens que Neymar tem no pescoço? Veja símbolos de resiliência

Publicidade

Neymar está fora do jogo da fase de grupos da seleção brasileira contra a Suiça nesta segunda-feira, 28, na Copa do Mundo do Catar 2022, após lesionar o tornozelo em partida com a Sérvia. Como a ausência do jogador tem sido muito comentada, o Estadão fez uma lista das tatuagens que ele tem no pescoço.

O atleta, que recebeu mensagens de ódio depois de se machucar no torneio mundial, escreveu mensagens de força e resiliência em diversas tatuagens no pescoço, como “Tudo passa” ou “Dream Chaser” (caçador de sonhos, em tradução livre).

‘Tudo passa’

Neymar fez a tatuagem com o tatuador Adão Rosa. “Quando estamos bem, é preciso manter a humildade; quando estamos mal, é bom manter a calma. Ele estava em um momento difícil e foi legal contribuir com a frase como sinal de motivação”, disse o tatuador ao Estadão, na época, sobre a arte.

Em 2021, inclusive, o atleta postou uma imagem da arte quando fora avaliado pela mídia francesa como o “pior jogador em campo” na derrota do Paris Saint German, time do qual faz parte, para o Rennes.

Andorinhas

Perto de “Tudo Passa”, Neymar tem três andorinhas tatuadas na lateral do pescoço. Os traços, de 2018, também são de Adão Rosa. Veja:

Neymar tem "tudo passa" e andorinhas tatuado na lateral do pescoço Foto: Instagram/@neymarjr





Pena de pássaro

Neymar possui mais tatuagens na outra lateral do pescoço. Dentre elas, a imagem de uma grande pena de pássaro.

‘IV’

Outra tattoo é a “IV”, que significa “quatro” em números romanos. Localizada atrás da orelha, fica próxima da pena de pássaro e “Dream Chaser”.





‘Dream chaser’

A tatuagem “Dream Chaser” (caçador de sonhos, em tradução livre), inclusive, deu nome à chuteira que o craque usou na estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar 2022.

O calçado fora feito em parceria com a marca de roupas esportivas Puma, com quem o atleta tem parceria.

‘Step by step’

Neymar também registrou seu espírito ambicioso e resiliente na parte frontal do pescoço. Ele escreveu “step by step” (passo a passo, em tradução livre) no local.





Cruz com asas

A nuca de Neymar também fora marcada. Religioso, ele tatuou uma cruz com asas no local. Abaixo da arte, escreveu “Blessed” (abençoado, em tradução livre).