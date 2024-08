Justin Bieber e Hailey Bieber foram vistos durante um passeio em Beverly Hills, nos Estados Unidos, na quarta-feira, 31, mas o que chamou atenção foi o look do casal e a escolha dos sapatos do cantor: uma pantufa com valor superior a R$ 14 mil (US$2.565, no site oficial).

Não é a primeira vez que Justin Bieber aparece com looks luxuosos. Foto: Reprodução/@justinbieber

PUBLICIDADE O sapato em questão é da grife Louis Vuitton, o modelo é o Footprint Boot, com monogramas e sola inspirada em pés de urso desenvolvida pelo rapper e style Pharrell Williams, o que talvez justificaria o valor cobrado. A Footprint Boot é um artigo bem valorizado no mundo da moda, disponível nas cores preta, bege, verde e marrom, ele faz parte dos muitos acessórios inusitados e de alto custo da marca.

Pantufa Louis Vuitton modelo Footprint Boot Foto: Reprodução/Louis Vuitton

O influenciador The Vict em seu perfil no TikTok mostrou detalhes sobre a pantufa, destacando a estética única e os aspectos de design que tornam este calçado tão especial.

A escolha de Justin Bieber por uma pantufa tão extravagante e cara não é uma surpresa para os fãs que acompanham seu estilo e suas escolhas de moda ousadas. Em outros momentos ele já apareceu na mídia com o mesmo modelo, mas que sempre chama a atenção.

O casal, que está junto desde 2018, espera pelo primeiro filho, previsto para nascer em no mês de agosto. Enquanto aguardam a chegada do bebê, Justin e Hailey se mostram bem felizes com a chegada do primogênito.