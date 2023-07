Quem é Abdul Fares, apontado como novo namorado da atriz Marina Ruy Barbosa

Solteira desde o fim do ano passado, após o término do relacionamento com o político e empresário Guilherme Mussi, a atriz Marina Ruy Barbosa estaria namorando o empresário Abdul Fares. Os dois ainda não oficializaram a relação nas redes sociais.

O suposto novo affair da artista - que está prestes a retornar à televisão em Fuzuê, nova novela das 19h da TV Globo - é descendente de libaneses, tem 39 anos, natural de São Paulo, tem 1,75m e cerca de 70 kg e fã de tênis.

Ele é herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da capital paulista, que fez história no varejo nacional, no fim dos anos 1990 e os anos 2000, com a criação e a expansão da rede de lojas Marabraz. Na empresa, que chegou a ter 126 lojas só na capital paulista, Abdul, além de dono, atua como diretor financeiro.

O empresário também é co-fundador da Blue Group Digital, uma marca de serviço digital que conecta distribuidores e fornecedores do varejo, e também sócio da LP Real Estate, do setor imobiliário, e das Lojas Mappin.

Abdul Fares tem 39 anos, é descendente de libaneses e natural de São Paulo Foto: Instagram/@abdul__fares

Entre 2008 e 2009, o empresário namorou a ex-BBB e modelo fitness Jaque Khury. Os dois chegaram a aparecer em revistas de celebridades e também durante o carnaval, na TV.

Até o momento, Abdul Fares conta com 140 mil seguidores no Instagram, mas não é seguido por Marina na rede social. Ele é discreto e não compartilha momentos da vida pessoal.

O empresário costuma postar mensagens motivacionais e compartilha textos sobre as ações de sua família e dicas para profissionais de sua área, oferecendo soluções corporativas em uma conhecida plataforma deste setor.

Relacionamentos anteriores

Marina Ruy Barbosa não assume um romance desde o fim do namoro com o ex-deputado Guilherme Mussi, em novembro do ano passado. Eles ficaram juntos por um ano.

Anteriormente, a atriz foi casada com o automobilista Alexandre Negrão por três anos. Eles se separaram em janeiro de 2021.