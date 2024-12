Notícia

Quem é Barry Keoghan, ator acusado de trair Sabrina Carpenter que fez desabafo e desativou Instagram Artista afirma que tem recebido ameaças após boatos da causa do término de seu relacionamento, que ele nega; ele está escalado para ser Ringo Starr em filme sobre os Beatles e no elenco do longa ‘Peaky Blinders’