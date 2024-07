Quem é a filha de 19 anos de Alessandra Negrini, que ficou noiva com aliança de luxo?

Bettina Negrini, filha da atriz Alessandra Negrini e do cantor Otto, revelou que está noiva. Aos 19 anos, a jovem foi pedida em casamento pelo namorado, Pedro Henrique, de 23. Ela chegou a compartilhar a aliança em seu perfil no Instagram, reativado após meses sem publicações.

“Um brinde ao recomeço”, escreveu ela. O anel de noivado chamou a atenção nas redes sociais - especula-se que a joia seja avaliada em cerca de R$ 18 mil. O perfil de Pedro Henrique não é público, mas, em sua biografia, ele diz que trabalha no ramo de relógios e joias de luxo.

Alessandra e Otto, que foram casados entre 2001 a 2008, seguem o jovem no Instagram. Bettina, ao contrário dos pais, não é muita ativa na rede social. Contudo, ela tem uma presença mais frequente no TikTok, onde tem vídeos com mais de 300 mil visualizações. Foi por meio da plataforma que ela assumiu o namoro com Pedro, em julho de 2023.

Bettina Negrini, filha de Alessandra Negrini, e o noivo, Pedro Henrique. Foto: @bettinanegrinii via Instagram

PUBLICIDADE Bettina morava com a mãe na adolescência antes viajar aos Estados Unidos para um período de intercâmbio. Atualmente, ela cursa Direito em uma universidade privada em São Paulo. Em abril deste ano, Alessandra chegou a se encontrar com Deolane Bezerra e dizer que a filha queria ser advogada por conta da influenciadora, que é formada na área. A filha da atriz também tem várias tatuagens e já até publicou um vídeo no TikTok fazendo uma “tour” por todas elas. A primeira foi uma borboleta na mão. “O significado é transformação, natureza, animais. Todas as minhas tatuagens tem a ver com essas coisas”, disse ela.

Ela também tem uma tatuagem na costela em homenagem ao rapper americano Mac Miller, que morreu em 2018 após sofrer uma overdose, e outra feita para a cantora Ariana Grande, que viveu um relacionamento com Miller e de quem a jovem diz ser muito fã. Bettina também possui duas tatuagens religiosas, uma cruz no dedo e a imagem de Maria no braço.

No podcast Desculpa Qualquer Coisa, apresentado por Tati Bernardi, em março deste ano, Alessandra disse que tem uma ótima relação com Bettina. “A Bettina é a minha parceirinha”, disse. “Ela ainda é a minha parceirinha porque daqui a pouco eu também não vou saber onde ela vai estar, sacou?”

A declaração foi feita após a atriz comentar o afastamento do primogênito, Antônio, de 27 anos, filho com Murilo Benício: “Não sei nem onde mora. Sofro até hoje, não sei onde está, some. Mas tudo bem, respeito. Faz parte”. Alguns dias depois, ela postou um vídeo com o filho, dizendo que a repercussão da fala foi exagerada.