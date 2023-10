Quem é Bia Michelle, apontada como novo affair de Vini Jr.

O jogador Vinícius Jr. estaria em um novo romance. Segundo o portal Extra, o jogador está se relacionando com a influenciadora Bia Michelle desde junho, quando o atleta deu uma festa no Rio de Janeiro para inaugurar sua mansão.

Em seu Instagram, Bia mostrou que está passando uma temporada em Madrid, onde o jogador trabalha. Ela também publicou uma imagem no próprio estádio do Real Madrid, o Santiago Barnabéu, com uma camisa do time – e nome do Vini Jr. nas costas.

Quem é Bia Michelle?

Bailarina e influenciadora, Bia tem 22 anos e mais de 1,5 milhão de seguidores. Ela estava no balé de Faustão até o fim de 2022.

Bia já foi manchete devido ao seu noivado – com término conturbado – com o cantor MC Gui em 2021. A influenciadora, que estava com o músico desde 2019, foi traída após a participação dele em A Fazenda. Bia e Gui terminaram na época e até voltaram a se relacionar meses depois, mas o namoro acabou devido a outro suposto flagra de traição.

Ela também já esteve supostamente envolvida com Neymar. Em conversas vazadas pelo colunista Leo Dias, a bailarina teria procurado o jogador e flertado com ele, quando ela ainda estava com MC Gui e ele já estava com Bruna Biancardi.