Quem é Bruna Biancardi, namorada de Neymar e mãe do segundo filho do jogador

Bruna Biancardi e Neymar anunciaram que estão esperando um bebê na noite da última terça-feira, 18. “Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes”, escreveu o casal nas redes sociais. Mas, quem é a moça que está grávida do segundo herdeiro do jogador brasileiro?

Com 29 anos recém-completados e mais de 4M de seguidores no Instagram, Bruna Fonseca Biancardi Ribeiro - quase foi batizada pela mãe como Huana - é formada em Negócios de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi, é modelo e influenciadora digital. Dividindo-se entre o bairro da Granja Viana, em São Paulo e Paris, na França, onde o atleta mora e defende a camisa do Paris Saint-Germain, a moça ajudou os pais a tocar os negócios da família desde cedo, a marca de roupas Long Island, desempenhando na empresa a função de gerente de marketing e e-commerce.

Não é de agora que Bruna compartilha seu gosto por moda e viagens, ela também chegou a ter um canal no YouTube, o “Falo Nada”, ao lado da amiga Marília Gabriela, onde a dupla comentava temas ligados à moda, comportamento, viagens, vida saudável e relacionamento.

Em um dos vídeos ela faz uma surpresa para o seu namorado, na época, o cantor e produtor musical Caíque Gama, que atualmente namora a cantora e influenciadora Flavia Gabê, que também está a espera do primeiro bebê do casal. Ela também revelou ser muito fã da cantora Sandy, fez aulas de piano por alguns anos, é uma pessoa matutina e sempre foi apaixonada por bebês. O último vídeo postado no canal foi em 2017.

No Instagram, a influenciadora compartilhou com os seguidores viagens para diversos destinos pelo Brasil e pelo mundo, como Milão, Nova York, Maldivas e Barcelona - e fez um quadro especial para mostrar sua presença esse ano no Paris Fashion Week, em desfiles das marcas Louis Vuitton, Victoria Beckham Beauty, Off-White e Balmain.

Em entrevista recente a revista Marie Claire, ela contou que consegue unir seu trabalho com viagens sem que isso atrapalhe, além de revelar que sonha em ter uma marca própria de biquíni e fitness.

“Eu sempre quis trabalhar com algo relacionado à viagem. Graças a Deus, hoje eu consigo unir meu trabalho com viagens, trabalhar da onde estiver. Não ter uma rotina fixa. Porque ir todos os dias para o escritório, entrar no mesmo horário, sair no mesmo horário, não brilhava meus olhos. Eu até gostava, mas sabia que não era aquilo que queria para mim”, contou.

Quando começou o namoro de Bruna Biancardi e Neymar?

Com rumores de um possível relacionamento no fim de 2021, a primeira foto pública do casal só foi compartilhada pela moça em seu aniversário do ano passado, em 15 de abril, no qual ela agradece ao jogador pela festa surpresa, realizada na sua casa, em Paris.

“Obrigada por esse presente incrível, por essa surpresa e por pensar em cada detalhe. Ter a minha família esse dia comigo está sendo muito especial! Amo vocês”, escreveu ela na legenda.

O namoro seguiu com declarações do primeiro Dia dos Namorados, onde ela compartilhou diversos momentos ao lado do atleta.

No entanto, o relacionamento teve um fim em agosto de 2022, com ela compartilhando uma mensagem para os fãs que questionavam sobre o assunto.

“Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento já faz algum tempo”, revelou na época.

“Não, não houve traição. Não acreditem em tudo que aparece por aí. Tenho muito carinho por ele e por toda a família. Por favor parem de envolver meu nome, obrigada!”, finalizou.

Porém, em janeiro deste ano, o casal voltou e Bruna compartilhou uma mensagem apaixonada no aniversário do craque, em fevereiro.

“Que o seu novo ano seja incrível e abençoado! Que não te faltem motivos para comemorar, amigos ao seu lado, realizações, muitos gols e saúde. Que Deus continue blindando o nosso relacionamento. Te amo!”, disse a moça postando fotos ao beijos com Neymar.

Sobre o relacionamento, ela também revelou na entrevista a revista que os apelidos carinhosos do casal são “lindo” e “linda” e como lida com o discurso de ódio que recebe através dos comentários nas redes sociais.

“Na verdade ainda sofro, não acabou. Acontece todos os dias. Mas, graças a Deus, tenho uma estrutura familiar muito boa, uma saúde mental em dia e consigo entender que esse ódio gratuito que recebo diz muito sobre quem me manda e não sobre mim. Porque a pessoa não me conhece, não sabe nada sobre mim, tem as deduções dela, acha que aquilo é o certo e quer expor de certa forma. Mas isso realmente só faz mal para ela”, revelou.

Com a curiosidade sobre o namoro com um dos atletas mais famosos do mundo, ela disse que tem um “relacionamento normal como todo casa” e que para ela, namora o Neymar “pessoa física”.

O jogador já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, com a influenciadora digital Carol Dantas, que comemorou o anúncio da gravidez do casal. “Consegui fechar a boca graças a Deus. Vem nenê. Seu irmão já está fazendo mil planos com você”.