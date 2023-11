Quem é Igor Palhano, que briga há quatro anos para ser reconhecido como filho de Mussum?

Mussum, o Filmis estreou nesta quinta-feira, 2, nos cinemas e, apesar de retratar a trajetória do Trapalhão, uma polêmica recente ficou de fora. A história do filho do comediante, Igor Palhano, que foi descoberto há quatro anos, não foi retratada no longa.

Igor é dentista, tem 31 anos, e soube que era filho de Mussum aos 18, mas só foi atrás disso após a morte de seu padrasto. A confirmação foi em 2019, após um teste de DNA.

Além de enfrentar dificuldades para ser incluído no inventário de Mussum; pedido contestado pelos herdeiros já reconhecidos do humorista, Sandro Gomes, Augusto Gomes e Antônio Carlos Bernardes Gomes Filho, o Mussunzinho, Igor revelou que não foi consultado sobre o filme.

“Não me perguntaram o que eu achava, não me mostraram nada, projeto, nada. É óbvio que eu fico feliz. É um filme do meu pai, né? Óbvio. Outra parte, a parte artística, eu gosto muito, eu acho muito legal isso. Só que, em contrapartida, é triste”, disse em entrevista ao Uol.

Em 2021, Igor entrou com uma ação para ser inserido no inventário do pai, mas os quatro irmãos se recusaram a assinar o documento que o reconheceria como filho de Mussum. Com isso, os bens dos herdeiros ficam bloqueados até a conclusão do processo.

O dentista teve que entrar novamente com o pedido dessa assinatura e, em recente entrevista ao Estadão, ele explicou: “Aguardo o meu documento com a certidão contendo o nome dele. Falta apenas a determinação do juiz”.

Nas redes sociais, Igor possui mais de oito mil seguidores e publica a rotina de seu trabalho como dentista, registros com a namorada e compartilha fotos de passeios de moto e viagens.