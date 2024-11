Quem é João Villa, ator apontado como novo affair da Grazi Massafera?

A atriz Grazi Massafera está de férias no Jalapão, com a filha Sofia e a sobrinha Gabrielle. Mas o que chamou mesmo a atenção de fãs e internautas é a presença do ator João Villa na viagem em família. Apontado como novo affair da ex-BBB, João tem colecionado suas primeiras atuações na telinha. Ele participou das novelas Pega Pega, na Globo, e Reis, na Record, e agora contracena com Bruna Marquezine na série Amor da Minha Vida, que estreia nesta sexta-feira, 22, na Disney+.

Grazi Massafera e João Villa curtem férias no Jalapão Foto: Redes Sociais

Grazi e João se conheceram nas gravações da nova versão de Dona Beja, novela que será protagonizada por Massafera. João está no elenco do folhetim que deve ir ao ar em 2025 pela Max. Ele vai interpretar Fortunato, papel que Renato Borghi incorporou na versão de 1986.

Grazi Massafera e João Villa nos bastidores da novela Dona Beja Foto: Redes Sociais