Quem é Juliana Aragão? Filha de Renato Aragão é motorista de aplicativo e fez vaquinha para remédios

Rafael Spaca, jornalista e diretor do documentário ainda em produção Trapalhadas sem Fim, sobre os comediantes conhecidos como Os Trapalhões, viralizou ao falar sobre o relacionamento de Renato Aragão, o Didi, com sua filha Juliana Rangel Aragão.

Juliana Rangel Aragão em foto com o pai, Renato Aragão, publicada no Facebook Foto: Reprodução/Juliana Rangel Aragão via Facebook

Segundo o comunicador, a jovem mora com o pai no Rio de Janeiro e sofre discriminação dentro da família por ser LGBTQIAPN+.

“Ela é tratada como um corpo estranho naquela casa, por namorar uma mulher”, disse Spaca no podcast Salada Cast.

O Estadão entrou em contato com Renato Aragão mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Quem é Juliana?

PUBLICIDADE Juliana Rangel Aragão foi adotada pelo humorista e sua ex-mulher, Martha Rangel. Ela tem 47 anos e é mãe de uma filha.

Spaca afirmou que ela trabalha como motorista de aplicativo - o que é possível de comprovar ao ver a descrição de Juliana fez de si em um site de vaquinha online, na qual ela se apresenta como “motorista de Uber”

Ela já criou duas vaquinhas online para arrecadar dinheiro. A primeira, em 2021, pedia R$ 500 para comprar medicamentos para asma. A segunda foi criada em novembro de 2023, com o objetivo de consertar o ar-condicionado de seu carro, por R$ 2 mil.

Juliana Rangel Aragão criou vaquinhas online em 2021 e 2023 Foto: Reprodução/vakinha.com.br

Nesta segunda ocasião, ela descreveu os problemas que passava: “Sou motorista de Uber, e há dois meses o ar condicionado do meu carro quebrou. Estou trabalhando no calor, e estou passando mal, pois sou asmática. Não estou conseguindo juntar o dinheiro para pagar o conserto, pois estou pagando outra divida que precisa ser quitada. Peço a ajuda de vocês. Obrigada.”

O perfil de Juliana no Instagram é privado, mas em seu Facebook é possível ver fotos dela ao lado do pai e da irmã mais nova, Lívian.

Juliana teria sofrido calote do pai

Rafael também alegou que Juliana foi vítima de um calote de Renato Aragão.

De acordo com ele, após o divórcio do comediante e Martha Rangel, a mãe da jovem a presenteou com um apartamento. A pedido do pai, ela vendeu o imóvel para ajudá-lo financeiramente. Aragão prometeu à filha que iria reembolsá-la e ofereceria abrigo em sua casa.

“Ela vendeu o apartamento para ajudar o pai, mas nunca recebeu o dinheiro de volta”, afirmou Spaca.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais