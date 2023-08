Quem é Maíra Cardi e por que ela é acusada de terrorismo nutricional?

Empresária, coach de vida saudável e ex-participante de reality shows no Brasil. Maíra Cardi ganhou notoriedade ao participar da edição de 2009 do Big Brother Brasil. Desde então, seu nome tem sido frequentemente associado a polêmicas, incluindo recentes desentendimentos com a ex de Thiago Nigro, o marido de Ivete Sangalo, e até uma controvérsia envolvendo uma declaração dela sobre bolo de chocolate causar Alzheimer.

Nascida em São Caetano, São Paulo, Maíra Cardi, 39, é mãe de dois filhos. Seu primeiro filho, Lucas, nasceu em 2001. Anos mais tarde, em 2018, ela deu à luz Sofia, fruto de seu relacionamento com o ator Arthur Aguiar, cantor, ator e também ex-participante do Big Brother Brasil.

Durante sua trajetória, enfrentou polêmicas, como a divulgação de um vídeo íntimo com seu ex-marido, o jogador Marcelo de Faria, no dia de sua eliminação do reality que participou da Globo.

Após uma temporada nos Estados Unidos, ela retornou ao Brasil em 2017 e, no mesmo ano, começou a namorar Arthur Aguiar. O relacionamento deles teve altos e baixos, culminando em uma separação definitiva em 2022. Atualmente, Maíra está em um relacionamento com o empresário Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico; os dois anunciaram noivado após dois meses juntos.

Nas últimas semanas, muitos sites e notícias têm falado sobre ela praticar “terrorismo nutricional”, que é a propagação de informações sobre nutrição que são extremas e muitas vezes sem base científica, causando medo ou preocupação desnecessária em relação à alimentação.

A acusação intriga, já que nos últimos oito anos, Cardi se dedicou à carreira de coach de emagrecimento, afirmando ter auxiliado “mais de 600 mil mulheres” a secar com seu programa Seca Você. Por que Maíra Cardi é frequentemente envolvida em controvérsias? E no que consiste o seu programa de emagrecimento?

Continua após a publicidade

O perigo do terrorismo nutricional

Em entrevista ao Estadão, a Dra. Cynthia Valerio, médica endocrinologista e integrante da diretoria da Associação Brasileira para Estudos da Síndrome Metabólica e Obesidade (ABESO), expressou preocupação sobre a abordagem adotada por coaches de emagrecimento.

Recentemente, sociedades médicas de renome têm destacado a necessidade de se discutir a obesidade e doenças nutricionais correlatas de uma maneira mais construtiva. “Ao invés de dizer que alguém morrerá em tantos anos, é mais produtivo mostrar que, ao melhorar certos aspectos da saúde, a pessoa tem mais chances de evitar doenças como o diabetes”, argumenta a Dra. Valerio.

Ela também observa que muitos coaches de emagrecimento podem estar se beneficiando do desconhecimento generalizado da obesidade como uma condição médica. “Muitos veem a obesidade como uma escolha de estilo de vida, e não como uma condição crônica, comparável ao diabetes ou hipertensão.”

Quanto à abordagem terapêutica ideal para a obesidade, a médica defende uma estratégia multidisciplinar. “O paciente deve ser acompanhado por um médico, preferencialmente um endocrinologista, um nutricionista e, se possível, um educador físico”, detalha. Em situações com componentes psiquiátricos, a intervenção de psicólogos ou psiquiatras pode ser necessária.

Para a especialista, é muito importante evitar extremismos na nutrição e focar em padrões alimentares sustentáveis a longo prazo. ”A gente fala que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. 100 metros, qualquer um faz. Por isso que os coaches fazem sucesso. A questão é para a vida toda”, diz.

Entenda o programa Seca Você

Continua após a publicidade

O “Seca Você” é um programa de emagrecimento que integra orientação nutricional, técnicas de PNL e exercícios personalizados, priorizando uma dieta rica em proteínas, vegetais, verduras, legumes e frutas, e restringindo açúcares e carboidratos. Apontado como o diferencial do programa, o atendimento Programação Neurolinguística (PNL) é uma técnica que estuda a relação entre linguagem, cérebro e comportamento, buscando otimizar padrões mentais e comportamentais.

Com planos a partir de R$ 2.999, o Seca Você dispõe de três modalidades distintas de atendimento e promete resultados rápidos, já a partir da primeira semana. No “Seca Você Presencial”, o cliente é atendido por uma nutricionista responsável pela alimentação. Paralelamente, Maíra Cardi atua com técnicas de Programação Neurolinguística (PNL) e um personal trainer elabora os treinos.

A modalidade “Seca Você Personallite” propõe uma abordagem mais personalizada. O cliente é atendido por uma equipe que inclui uma nutricionista, Maíra Cardi com foco em PNL, um personal trainer e duas chefs de cozinha disponíveis na residência do cliente. Já o “Seca Você Renove” é conduzido por analistas comportamentais, visando transformar a percepção do cliente sobre saúde e bem-estar.

Com o seu programa de emagrecimento, Maíra Cardi já atendeu nomes como Anitta, Lexa, Thaeme, Deborah Secco e a dupla Maiara e Maraísa. No seu site, depoimentos e fotos das celebridades, mostrando o antes e depois do tratamento, com o resultado desejado, alegam a eficácia do programa.

O Estadão entrou em contato com Maíra Cardi, mas até a publicação desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue aberto para comentários e esclarecimentos.